Мадрид, , 13:57 — REGNUM Сотрудники Гражданской гвардии Испании были спасены наркоторговцами, после того, как полицейские оказались за бортом во время операции задержания на реке. Об этом 5 октября сообщает агентство Europa Press.

Сотрудники полиции проводили операцию по задержанию подозреваемых в торговле наркотиками в провинции Малага. В ходе операции полицейские стали преследовать подозреваемых, пытавшихся скрыться по реке на катере.

В результате погони катер полицейских столкнулся с катерои подозреваемых, после чего сотрудники полиции оказались за бортом. Экипаж вертолёта, наблюдавший за ходом операции с воздуха, с помощью громкоговорителя призвал подозреваемых придти на помощь полицейским.

Подозреваемые в наркоторговле граждане спасли полицейских, вытащив их из воды, после чего правоохранители арестовали своих спасителей после изъятия у них трёх тонн гашиша.

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