Тольятти, Самарская область, 5 октября 2019, 13:51 — REGNUM Поджог считают следователи наиболее вероятной причиной пожара в частном жилом доме в Тольятти, при котором погибли четыре человека. Об этом 5 октября сообщила пресс-служба следственного управления следственного комитета РФ по Самарской области.
По данному делу было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц.
По предварительной информации, наиболее вероятной причиной пожара может являться поджог с применением горючей жидкости.
Пожар в частном жилом доме произошёл в Тольятти в ночь с 4 на 5 октября. После ликвидации возгорания на месте пожара были обнаружены тела двух мужчин и двух женщин с признаками отравления угарным газом.
Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели четырёх человек в результате пожара в одноэтажном частном жилом доме в Самарской области.
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