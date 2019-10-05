Тольятти, Самарская область, , 13:51 — REGNUM Поджог считают следователи наиболее вероятной причиной пожара в частном жилом доме в Тольятти, при котором погибли четыре человека. Об этом 5 октября сообщила пресс-служба следственного управления следственного комитета РФ по Самарской области.

По данному делу было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц.

По предварительной информации, наиболее вероятной причиной пожара может являться поджог с применением горючей жидкости.

Пожар в частном жилом доме произошёл в Тольятти в ночь с 4 на 5 октября. После ликвидации возгорания на месте пожара были обнаружены тела двух мужчин и двух женщин с признаками отравления угарным газом.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели четырёх человек в результате пожара в одноэтажном частном жилом доме в Самарской области.

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