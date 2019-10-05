Сан-Франциско, США, , 12:56 — REGNUM Стартап Greyparrot представил систему автоматической сортировки отходов на базе технологий искусственного интеллекта на конференции Disrupt SF в Сан-Франциско, организованной порталом TechCrunch.

Разработка базирующейся в Лондоне компании Greyparrot являет собой пример прикладного использования технологий компьютерного зрения. Программное обеспечение, разработанное на основе методов машинного обучения, обеспечивает автоматическое распознавание стекла, бумаги, картона, а также различных видов металлов и пластмасс.

Установки Greyparrot используются в тестовом режиме для последнего этапа сортировки отходов на нескольких предприятиях в Великобритании и Южной Корее. Планируется, что в будущем эта технология сможет использоваться и для производства «умных контейнеров», которые смогут автоматически сортировать сбрасываемые отходы и размещать их в разных отсеках.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле губернатор Пермского края Максим Решетников рассказал, что в регионе принята программа, предусматривающая полный переход к раздельному сбору твёрдых коммунальных отходов к 2028 году.