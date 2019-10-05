Багдад, , 12:13 — REGNUM Силовики в Ираке задержали порядка 450 человек в ходе многочисленных акций протеста, которые продолжаются с 1 октября в Багдаде и других городах страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на иракского правозащитника Мустафу Саадуна.

По его словам, силовики за все время протестов задержали 450 человек. Половину задержанных уже отпустили.

Также Саадун подтвердил, что число жертв в ходе протестов возросло до 73 человек. Порядка 3 тыс. человек получили ранения. Наиболее число пострадавших и погибших — в Багдаде и провинции Зи-Кар. При этом основные ранения — в голову и грудь.

4 октября по словам Саадуна стало самым кровавым днем протеста. Он не исключает, что число жертв протестов в ближайшее время возрастет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, протесты в Ираке вспыхнули на социальной почве. Граждане недовольны низким уровнем жизни, повальной коррупцией, безработицей, плохой работой коммунальных служб. Силовики однако решили применить против протестубших жесткие меры.