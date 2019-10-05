Багдад, , 12:00 — REGNUM Число погибших в ходе массовых протестов в Ираке превысило 70 человек. об этом сообщает информационно агентство ВАИД со ссылкой на правозащитников.

Протесты в Ираке вспыхнули 1 октября. Граждане страны недовольны низким уровнем жизни, маленькой зарплатой, зашкаливающей коррупцией, безработицей, плохой работой коммунальных служб.

Эти массовые протесты стали первыми после назначения год назад правительства Аделя Абдель Махди. Пока ни одна из политических партий Ирака не заявила о том, что это она стоит за протестами.

Власти решили не церемонится с протестующими и сразу же стали применять к ним жесткие меры. Это лишь разожгло протестные настроения и демонстрации прокатились не только по Багдаду, но и по другим крупным городам.

Силовики стали применять оружие. на данный момент известно о 73 погибших.