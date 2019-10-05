Астрахань, , 12:01 — REGNUM Три человека получили травмы в результате столкновения автобуса ПАЗ и легкового автомобиля в Астраханской области. Об этом 5 октября сообщила пресс-служба УМВД по региону.

Авария произошла в 04:10 мск на трассе Р-22 Тамбов — Волгоград — Астрахань в Наримановском районе. По предварительной информации, водитель автомобиля «Лада-Приора» 1997 года рождения выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом ПАЗ.

В результате ДТП пострадали три человека, находившиеся в салоне легкового автомобиля, два жителя Астраханской области и один житель Дагестана. Они были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Уточняется, что в момент аварии пассажиров в автобусе ПАЗ не было. В настоящее время проводится административное расследование по факту ДТП.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП в Санкт-Петербурге, где автокран упал в реку Фонтанку недалеко от Невского проспекта. В результате аварии никто не пострадал.

Читайте ранее в этом сюжете: Автокран упал в реку Фонтанку в центре Санкт-Петербурга