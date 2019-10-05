Якутск, , 11:35 — REGNUM Бывший депутат государственного собрания (Ил Тумэн) Якутии Александр Крылов скончался после нападения на него медведя. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы Оймяконского района Игорь Водовозов.

Крылов с компанией отправился на охоту в Оймяконский район с друзьями. Когда Крылов следовал на квадроцикле в сторону села Томтор, на дорогу выскочил медведь. Бывший депутат и владелец строительного рынка в Якутске выстрелил в медведя, а затем решил подойти к подстреленному зверю. В этот момент на Крылова напал второй медведь, который оказался рядом.

От полученных ранений Крылов скончался на месте. ЕГо тело на вездеходе транспортируют в Томтор.