Нью-Дели, , 11:36 — REGNUM Не менее десяти человек пострадали в результате взрыва гранаты в индийской части Кашмира. Об этом 5 октября сообщила пресс-служба полиции региона.

Взрыв прогремел в городе Анантнаг возле административного здания. По предварительным данным, среди пострадавших сотрудник полиции и журналист.

В настоящее время район взрыва оцеплен полицией. Начато расследование обстоятельств взрыва и поиск злоумышленников. Опрашиваются свидетели произошедшего.

Все пострадавшие были госпитализированы, их жизни вне опасности. Предполагается, что взрыв мог быть организован террористами. На настоящий момент ни одна из действующих в регионе радикальных экстремистских организаций не взяла на себя ответственность за взрыв.

Ранее ИА REGNUM сообщало о заявлении главы МИДа Индии Субраманиама Джайшанкара о том, что правительство Пакистана сгущает краски, говоря о ситуации в штате Джамму и Кашмире после отмены 370 статьи Конституции Индии об особом статусе штата.

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