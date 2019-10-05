Кетовский район, Курганская область, , 10:43 — REGNUM В Кетовском районном суде Курганской области вынесен приговор бывшему врио заместителя начальника ГУ МЧС РФ по региону за присвоение свыше 800 тысяч рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Зауралья.

Установлено, что будучи начальником испытательной пожарной лаборатории ФГБУ «Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной службы» обвиняемый в период с 2015—2017 годы издавал и подписывал приказы о премировании подчиненных. Премии он требовал обратно ему лично в руки и тратил полученное на личные цели. Таким образом он получил более 660 тыс. рублей.

Помимо этого, в марте 2016 года обвиняемый оформил для бухгалтерии фиктивные документы о ремонте двух служебных автомобилей на общую сумму 70 тыс. рублей. Деньги он присвоил себе. А в июле 2017 года он ввёл в заблуждение бывших коллег о необходимости оформить документы по поступлению на склад офисной бумаги на общую сумму 60 тыс. рублей. На склад за бумагой он поехал самостоятельно и продал её неустановленному лицу за 48 тыс. рублей.

Кетовский районный суд вынес обвиняемому приговор по ч.3 ст.159 УК РФ («Мошенничество»), ч.3 ст. 160 УК РФ («Присвоение и растрата с использованием служебного положения»), ч.1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»), и назначил наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.