Ростов-на-Дону, , 10:45 — REGNUM Один человек погиб в результате пожара в девятиэтажном жилом доме в Ростове-на-Дону. Об этом 5 октября сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области.

Информация о возгорании поступила в региональное ведомство в 07:25 мск. Загорелась квартира на девятом этаже жилого дома по улице Ерёменко в Западном микрорайоне города. Площадь возгорания составила 15 кв. метров.

Прибыв на место происшествия, пожарные приняли решение об эвакуации жильцов дома. Всего было эвакуировано 80 человек. В результате пожара погиб один человек.

Пожар был полностью ликвидирован в 08:03 мск. К тушению возгорания привлекались 33 человека и 11 единиц техники. Личность погибшего устанавливается, причины и обстоятельства пожара выясняются.

Ранее ИА REGNUM сообщало об эвакуации 30 человек из-за пожара в жилом многоквартирном доме в Якутии.

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