Санкт-Петербург, , 09:21 — REGNUM ЧП с автокраном произошло на набережной реки Фонтанки в Санкт-Петербурге. Об этом 5 октября сообщила пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошёл около 07:00 мск 5 ноября недалеко от пересечения набережной реки Фонтанки с Невским проспектом. По предварительной информации, водитель автокрана вышел из кабины поправить зеркало и не поставил автомобиль на ручной тормоз.

Автокран, пробив ограждение набережной, свалился в воду. В результате аварии пострадавших нет.

В настоящее время начата проверка причин и обстоятельств ДТП. Сотрудники ГУ МЧС по городу организовывают доставку к месту происшествия крана, чтобы поднять из воды упавшее транспортное средство.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП в Ленинградской области, в результате которого погибли мужчина-водитель легкового автомобиля и его пассажир, ребёнок 2011 года рождения.

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