Луганск, , 08:56 — REGNUM Режим прекращения огня был нарушен украинскими боевиками на территории Луганской Народной Республики два раза за минувшие сутки. Об этом 5 октября сообщила пресс-служба представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Военнослужащие Киева дважды обстреляли территорию ЛНР по направлениям Луганское — Логвиново.

Огонь вёлся из гранатомёта (29 выстрелов), крупнокалиберного пулемёта, миномёта калибром 120 мм (8 мин), вооружения БМП/БТР и стрелкового оружия.

Информация о пострадавших в результате обстрелов и повреждениях гражданской инфраструктуры не поступала.

Ранее ИА REGNUM сообщало о двух случаях нарушения режима прекращения огня армией Украины на территории ЛНР.

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