Якутск, , 08:35 — REGNUM 30 жильцом многоквартирного дома были эвакуированы из-за возгорания пожарными в городе Якутске. Об этом 5 октября сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Сообщается, что пожар вспыхнул в одной из квартир в результате неосторожного обращения с огнём. Площадь возгорания составила 20 кв. метров. В целях безопасности спасатели эвакуировали из дома 30 жильцов, погибших и пострадавших нет.

В ликвидации пожара участвовали 31 человек личного состава и девять единиц техники. Огнём были повреждены обшивка дома и пластиковые рамы окон в трёх квартирах.

Размер материального ущерба и виновный в ЧП устанавливаются. На месте происшествия работает дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Якутска.

Ранее ИА REGNUM сообщало об эвакуации из-за задымления более 150 воспитанников дома-интерната в Якутии под Нерюнгри.

Читайте ранее в этом сюжете: Более 150 детей эвакуировали пожарные из интерната в Якутии