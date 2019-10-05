Бухарест, , 08:18 — REGNUM Десять человек погибли, ещё семь получили ранения в результате ДТП с микроавтобусом и фургоном в Румынии. Об этом 5 октября сообщает агентство Mediafax.

ДТП произошло около 05:15 по местному времени на автотрассе DN2A уезд Яломица на юго-востоке страны в районе села Сфынту Георге. Столкнулись микроавтобус с 17 пассажирами и автофургон, который вёз людей на работу.

В результате аварии погибли шесть пассажиров автобуса и водитель автофургона. Трое пострадавших из семи были доставлены в больницу Слобозии, четверо — в больницу Бухареста. Состояние четверых пострадавших оценивается медиками как тяжёлое.

По предварительным данным, авария произошла из-за выезда автофургона на полосу встречного движения. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП с автобусом в США, в результате которого пострадали 13 человек.

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