Гаррисберг, США, , 07:56 — REGNUM Одномоторный самолет Piper PA-46 совершил вынужденную посадку на воду в американском штате Пенсильвания, сообщает агентство Associated Press.

Сообщается, что в ходе полета двигатель воздушного судна начал терять мощность. Пилот принял решение совершить экстренную посадку на поверхность реки Саскуэханна. В результате вынужденной посадки пилот самолета и его пассажир получили травмы, их госпитализировали.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 августа легкомоторный самолет Piper разбился на перевале Симплон в швейцарских Альпах. В результате происшествия погибли три человека, среди них — один ребенок.

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