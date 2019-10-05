Канберра, , 07:31 — REGNUM Двое граждан Австралии — Марк Финкин и Джоли Кинг, ранее задержанные в Иране, были освобождены из-под стражи, заявила глава МИД Австралии Марис Пэйн в эфире телеканала SBS.

Она подчеркнула, что с задержанных австралийцев также были сняты все обвинения. По словам Пэйн, Финкин и Кинг находятся в добром здравии и уже вернулись в свои семьи.

Напомним, в сентябре австралийский блогер Джоли Кинг и ее супруг Марк Финкин пропали в ходе своего путешествия по Ближнему Востоку. Позднее стало известно, что они были задержаны иранскими правоохранителями и помещены в тюрьму. Их подозревали в шпионаже из-за использования беспилотника якобы для съемок видео о путешествии.