Иркутск, , 06:30 — REGNUM При столкновении катера с берегом на Иркутском водохранилище один человек погиб, трое получили травмы. Об этом 5 октября сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

Происшествие со смертельным исходом произошло вечером 4 октября. По словам старшего государственного инспектора по маломерным судам Иркутского инспекторского отделения Андрея Голубева, трагедия могла являться следствием опасного маневрирования в темное время суток.

Сообщается, что всего на борту катера класса «Байлайнер» находилось пять человек, один из них от медицинской помощи отказался. На месте столкновения в районе Чертугеевского залива Иркутского водохранилища были проведены поисково-спасательные работы.

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