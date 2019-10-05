Кливленд, США, , 02:12 — REGNUM Пассажирский автобус, в котором ехали люди, страдающие проблемами развития, опрокинулся в результате аварии в американском штате Огайо, передаёт телеканал WHIO-TV.

Сообщается, что автобус перевернулся возле города Толидо. В результате ДТП пострадали 11 пассажиров, а также два человека из других автомобилей, участвовавших в аварии. Пострадавшие были госпитализированы. Отмечается, что пятеро пострадавших получили тяжелые травмы. Других подробностей ДТП не приводится.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 октября пассажирский автобус столкнулся с грузовиком в Кении. В результате ДТП погибли 13 человек, еще несколько человек пострадали. По предварительной версии, автобус пытался обогнать трактор и врезался с грузовиком на встречной полосе.

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