Майкоп, , 23:35 — REGNUM Двое подростков пострадали в результате наезда на них автомобиля Mercedes в Адыгее. Об этом 4 октября сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Авария произошла около 19:00 мск 4 октября в городе Майкопе на пересечении улиц Лермонтова и Пионерской. 25-летняя женщина-водитель сбила подростков 14 и 15 лет на нерегулируемом пешеходном переходе.

Дети получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

В настоящее время следственно-оперативная группа устанавливает все причины и обстоятельства ДТП.

Ранее ИА REGNUM сообщало об уголовном деле, которое было заведено в Удмуртии по факту наезда на двух подростков, которое было совершено водителем иномарки на пешеходном переходе. Один из подростков скончался, второй получил тяжёлые травмы.

Читайте ранее в этом сюжете: Уголовное дело заведено в Удмуртии после наезда на двух несовершеннолетних