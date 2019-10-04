Бангкок, , 23:18 — REGNUM Гражданка России была арестована и депортирована полицией Таиланда после возврата в страну через семь лет после предыдущей депортации с занесением в «Чёрный список». Об этом 4 октября сообщает издание «Новости Пхукета».

Об аресте гражданки РФ сообщил журналистам на пресс-конференции начальник Иммиграционного бюро Таиланда генерал-лейтенант Сомпонга Чингдуанга. По его словам, женщина была депортирована из Таиланда в 2012 году за нарушение трудового законодательства. При этом ей был запрещён въезд в страну на 100-летний срок, до 2112 года.

Тем не менее, в 2019 году женщина предприняла попытку вернуться в Таиланд, получив новый загранпаспорт, где указала совсем иной вариант написания своего имени на латинице. Гражданка РФ прошла паспортный контроль и получило право на пребывание в Таиланде в течение трёх месяцев.

Однако позднее она была задержана полицией Патонга за правонарушение, затем сотрудники Иммиграционного бюро, проведя биометрическую проверку женщины, установили, что она занесена в «чёрный список». После этого женщину депортировали во второй раз. За какое конкретно правонарушение была задержана женщина не уточняется.

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