Грозный, , 22:10 — REGNUM Около 71,5 тыс. человек остались без энергоснабжения в результате аварии в Чечне. Об этом 4 октября сообщила пресс-служба ситуационно-аналитического центра (САЦ) Минэнерго РФ.

По данным ведомства, отключение электроэнергии произошло в 19:41 мск в результате срабатывания защиты на линии электропередачи 110 кВ «Плиево — Самашки» и «ГРП-110 — Самашки» (ДЗО ПАО «Россети» — АО «Чеченэнерго»).

В это же время произошло срабатывание выключателя 110 кВ на Грозненской ТЭС. Станция вынужденно снизила мощность, учитывая возникшие ограничения.

Общая мощность отключённых потребителей составляет 20 МВт. Причины отключений выясняются. Специалисты ведут аварийно-восстановительные работы.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обесточивании более 100 населённых пунктов на Украине. Причиной аварий стала непогода.

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