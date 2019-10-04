Мурманск, , 21:47 — REGNUM Три человека, в том числе ребёнок, погибли в результате столкновения грузового и легкового автомобилей в Мурманской области. Об этом 4 октября сообщила пресс-служба УГИБДД по региону.

Авария произошла около 18:00 мск на 11-м километре автоподъезда к городу Североморску. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля BMW допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовым автомобилем Volvo.

В результате ДТП погибли мужчина-водитель и два пассажира, женщина и ребёнок, находившиеся в легковом автомобиле. Погибшие были членами одной семьи.

Причины и обстоятельства ДТП, приведшего к гибели людей, устанавливаются. Стоит отметить, что ранее ГУ МЧС по региону предупреждало о гололедице на дорогах области.

Ранее ИА REGNUM сообщало о семи пострадавших в Башкирии в результате столкновения двух легковых автомобилей.

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