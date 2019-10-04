Триест, Италия, , 21:43 — REGNUM Гражданский траур объявлен властями города Триест на северо-востоке Италии после гибели двух сотрудников полиции. Об этом 4 октября сообщает агентство ANSA.

Сотрудники полиции погибли в результате перестрелки возле здания полицейского управления. Ещё три сотрудника полиции получили ранения, и, по предварительным данным, был ранен один из нападавших.

По предварительной информации, на полицейский участок совершили атаку двое мужчин. Предполагается, что нападавшие являются друг другу братьями. Они вошли в здание управления полиции и открыли стрельбу, вызвав ответный огонь со стороны полицейских.

Нападавшие попытались скрыться с места преступления, одному из них это удалось. В настоящее время начат розыск второго нападавшего, все раненые госпитализированы, как утверждают медики, их жизнь вне опасности. В настоящее время территория вокруг здания управления оцеплена, правоохранители устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о нападении на полицейских в здании управления полиции в городе Триесте на северо-востоке Италии.

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