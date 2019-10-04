Кемерово, , 20:30 — REGNUM В Кемерове в многоквартирном доме сегодня днём, 4 октября, произошёл серьёзный пожар. Как сообщили ИА REGNUM в ГУ МЧС РФ по Новосибирской области, горела квартира на третьем этаже.

Сильное задымление распространилось по верхним этажам. Жильцов пришлось эвакуировать.

Пожарным далось спасти 97 человек, в том числе 37 детей. Ещё 120 человек эвакуировались самостоятельно.

На месте работали более десяти отделений пожарной охраны.

Площадь пожара составила 25 квадратных метров. Его причина устанавливается.