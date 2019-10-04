Туймазинский район, , 21:08 — REGNUM Семь человек пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе в Башкирии. Об этом 4 октября сообщила пресс-служба УГИБДД по региону.

Авария произошла в Туймазинском районе возле автозаправки на дороге Туймазы — Октябрьский. По предварительным данным, 69-летний водитель автомобиля Hyundai Accent, выезжая со второстепенной дороги на главную, не предоставил преимущество автомобилю Lada Priora под управлением 18-летнего водителя.

В результате лобового столкновения двух автомобилей семь человек получили травмы разной степени тяжести. Все пострадавшие были доставлены в отделение травматологии центральной больницы города Туймазы. После осмотра четыре человека были госпитализированы, трое были отпущена на амбулаторное лечение.

Сотрудники правоохранительных органов начали проверку причин и обстоятельств ДТП.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели двух человек в результате столкновения трёх автомобилей на крымской трассе «Таврида».

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