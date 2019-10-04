Новосибирск, , 19:52 — REGNUM В Новосибирске десятилетний мальчик получил ожоги 25% тела во время обжига проводов для последующей сдачи. Как пишут «Вести Новосибирск», Следственный комитет по Новосибирской области назначил проверку.

Предварительно установлено, что четверо малолетних детей в гаражном кооперативе Дзержинского района Новосибирска с использованием легковоспламеняющийся жидкости обжигали провода для последующей сдачи в металлоприёмный пункт. Из-за неосторожного обращения с жидкостью двое из них облились, произошло возгорание. Десятилетний и семнадцатилетний мальчики сейчас находятся в ожоговом центре.

Следователи продолжают проверку.