Москва, , 19:21 — REGNUM Один человек погиб, двое пострадали в результате обрушения строительной люльки с крыши жилого дома на юге Москвы. Об этом 4 октября сообщил источник в экстренных службах.

ЧП произошло на улице Булатниковской. Люлька с рабочими упала с девятиэтажного дома, пострадали два человека, ещё один погиб на месте.

В настоящее время на месте происшествия работают представители экстренных служб. Пострадавшие переданы медикам бригады скорой помощи.

Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.

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