Санкт-Петербург, , 19:11 — REGNUM Возгорание площадью около 4,5 тыс. кв. метров ликвидировали спасатели на складе в Колпинском районе Санкт-Петербурга. Об этом 4 октября сообщила пресс-служба ГУ МЧС по городу.

Пожар произошёл рано утром 4 октября в складском помещении в поселке Петро-Славянка на Софийской улице. На складе хранился пластик, при возгорании наблюдалось сильное задымление.

В момент возгорания на складе находились 22 человека, все они были своевременно эвакуированы, никто не пострадал. Общая площадь пожара составила 4,5 тыс. кв. метров, во время пожара произошло обрушение кровли на площади 1,4 тыс. кв. метров.

Ликвидация пожара была объявлена в 17:43 мск. При тушении пожара был задействован вертолёт. На мете работала передвижная мобильная лаборатория, которая производила замеры уровня загрязнения воздуха. По результатам исследований проб воздуха превышения гигиенических нормативов установлено не было.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обрушении кровли горящего склада в Колпинском районе Санкт-Петербурга.

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