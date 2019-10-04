Любляна, , 18:34 — REGNUM Туристка из России погибла, упав со скалы во время велосипедной прогулки в словенской части Альп на северо-западе страны. Об этом 4 октября сообщила газета Delo.

Трагедия случилась на территории общины Бовец в окрестностях перевала Мангартско-Седло у границы Словении и Италии. Туристка в компании своих четверых друзей совершала подъём по горной дороге на велосипеде.

На одном из крутых поворотов женщина, будучи замыкающей велоколонны, не справилась с управлением и упала с проезжей части вниз, на скалистый склон.

Спутники туристки немедленно вызвали спасателей, но когда они прибыли на место ЧП, 33-летняя гражданка России была уже мертва.

Ранее ИА REGNUM сообщало о спасении туриста из Словакии, застрявшего в снегу на горном перевале в Киргизии.

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