Киев, , 18:25 — REGNUM Трёх киевлян задержали сотрудники украинской полиции в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Об этом 4 октября сообщила пресс-служба управления Национальной полиции Украины в Киевской области.

Задержание произошло на территории отселённого города Припять. Трое молодых людей, называющих себя сталкерами, проникли в зону отчуждения с целью туризма. Молодые люди являются жителями Киева 18, 25 и 27 лет.

В отношении задержанных «туристов» был составлен протокол об административном правонарушении. Любителям экстремального отдыха грозит крупный штраф.

Материалы административного дела направлены в Ивановский районный суд Киевской области для принятия решения.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что поток туристов в Чернобыльскую зону за первое полугодие текущего года возрос в два раза по сравнению с 2018 годом. За аналогичный период в 2018 году в Чернобыльской зоне побывало 20 тыс. туристов, в текущем году — более 40 тыс.

Читайте ранее в этом сюжете: За полгода число туристов в Чернобыльской зоне удвоилось