Москва, , 18:20 — REGNUM 18 животных были выпущены из центра передержки в естественную среду обитания в Новой Москве. Об этом 4 октября сообщила пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

Акция была приурочена ко Всемирному дню защиты животных. На волю сотрудники центра передержки выпустили 18 птиц и животных — сов, соколов, ястребов, ворона, чайку, уток-крякв, лысуху, дрозда, енотовидную собаку, черепах.

Всех этих животных в разное время доставили в центр передержки, когда они нуждались в помощи и лечении. Сейчас животные прошли курс реабилитации и возвращаются в свою естественную среду обитания.

Напомним, Всемирный день защиты животных отмечается ежегодно 4 октября. Такое решение было принято на международном конгрессе сторонников движения в защиту животных, который проходил в 1931 году во Флоренции с целью обратить внимание людей на проблемы животных во всём мире.

Ранее ИА REGNUM сообщало об акции по выпуску животных в естественную среду обитания после реабилитации в Новой Москве.

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