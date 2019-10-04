Владикавказ, , 17:38 — REGNUM Около 400 человек были эвакуированы спасателями из театра оперы и балета во Владикавказе из-за пожара. Об этом 4 октября сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ Северной Осетии.

По данным ведомства, пожар произошёл на чердаке театра из-за короткого замыкания в люстре. Площадь пожара составила три кв. метра.

В момент пожара в театре шла репетиция, в целях безопасности было эвакуировано 400 человек. Пострадавших нет.

Возгоранию был присвоен третий ранг, так как оно произошло на социально значимом объекте. Обстоятельства пожара устанавливаются.

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