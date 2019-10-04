Екатеринбург, , 17:12 — REGNUM В Екатеринбурге таможенники совместно с сыщиками управления наркоконтроля свердловского полицейского главка задержали местного жителя, который пытался получить посылку с Украины, содержащую ингредиенты для синтетического наркотика. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.

В отношении 33-летнего гражданина возбуждено уголовное дело по подозрению в контрабанде наркотиков (ч. 3 ст. 229.1 УК РФ). Санкции статьи предусматривают длительное лишение свободы (от 10 до 20 лет) и денежный штраф до одного миллиона рублей.

Отметим, что гражданин был задержан в момент получения посылки в почтовом отделении. Для этого он предъявил подложные документы. После того как к нему подошли сотрудники правоохранительных органов, мужчина попытался скрыться.

Содержимое посылки было отправлено на экспертизу в результате которой установлено, что почтовое отправление содержало жидкость, для изготовления синтетического наркотика общей стоимостью свыше 3,5 млн рублей.