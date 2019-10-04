Донецк, , 17:37 — REGNUM Три человека погибли и четыре пострадали в результате боевых действий со стороны Вооружённых сил Украины в Донецкой Народной Республике за минувшую неделю. Об этом 4 октября сообщила пресс-служба аппарата омбудсмена ДНР.

Счёт Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Сообщается, что в период с 27 сентября по 3 октября текущего года в результате вооружённой агрессии со стороны войск Киева пострадали трое мирных жителей ДНР и один военнослужащий армии ДНР.

Кроме того, за указанный период погибли трое военнослужащих армии ДНР.

Как отметили в ведомстве, всего с начала текущего года жертвами украинской военной агрессии стали 143 человека, ранения получили 173 человека.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 14 случаях нарушения режима перемирия украинскими войсками на территории ДНР за прошедшие сутки. Боевики Киева обстреляли девять населённых пунктов на территории ДНР.

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