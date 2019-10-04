Кабул, , 17:06 — REGNUM 4 октября официальные представители Министерства внутренних дел Исламской Республики Афганистан заявили, что на территории провинции Вардак (столица провинции — г. Майданшахр) в результате попадания ракеты в жилой дом погибло, по меньшей мере, три мирных жителя, еще один гражданский получил ранения, он был доставлен в ближайшую больницу.

По сообщению афганского новостного издания Tolo News, все погибшие мирные жители были членами одной семьи.

По словам официального представителя Министерства внутренних дел Афганистана, ракета была выпущена боевиками движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Она попала в один из жилых домов в деревне, расположенной на территории уезда Нарх провинции Вардак.

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.