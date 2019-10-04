* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, , 17:15 — REGNUM 4 октября официальные представители Министерства обороны Исламской Республики Афганистан заявили, что на территории провинции Гильменд (столица провинции — г. Лашкаргах) в результате операции, проведенной Специальными силами Афганистана, из тюрьмы движения *"Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) было освобождено по меньшей мере 13 мирных жителей

По сообщению афганского новостного издания Tolo News, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) держали мирных жителей в своей тюрьме на территории уезда Нахри-Сарадж провинции Гильменд, надеясь в будущем получить за них выкуп.

По словам официальных представителей Министерства обороны, за последние несколько месяцев был проведен ряд подобных операций, в результате которых из тюрем талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) было освобождено несколько десятков мирных жителей и солдат Национальных сил безопасности и обороны.

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.