Кабул, , 17:46 — REGNUM Глава Национального директората безопасности Исламской Республики Афганистан генерал Назар Али Вахеди заявил, что на территории провинции Нангархар (столица провинции — г. Джелалабад) арестовано по меньшей мере 16 человек, вовлечённых в террористическую и другую преступную деятельность.

По сообщению афганского новостного издания Bakhtar News Agency, подозреваемые в террористической и другой деятельности были задержаны в ходе специальной операции Национального директората безопасности Афганистана, проведённой в нескольких районах провинции Нангархар.

По словам главы Национального директората безопасности Афганистана, по меньшей мере девять задержанных были членами различных террористических группировок: семь задержанных были членами ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а еще двое — членами движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Задержанные признались в подготовке и организации терактов и нападений на правительственные войска на территории провинции Нангархар.