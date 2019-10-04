* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, , 17:46 — REGNUM 3 октября официальный представитель полиции провинции Фарах (столица провинции — г. Фарах) заявил, что на территории этого региона в результате действий Национальных сил безопасности и обороны было отбито нападение боевиков движения *"Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на один из контрольно-пропускных пунктов.

По сообщению афганского новостного издания Bakhtar News Agency, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подготовили организованное нападение на контрольно-пропускной пункт на территории уезда Пошткох провинции Фарах, но Национальные силы безопасности и обороны оказали им сопротивление, и члены группировки были вынуждены отступить.

По словам официального представителя полиции провинции Фарах, в ходе боя было уничтожено по меньшей мере четыре боевика движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), еще три получили ранения различной степени тяжести. Также у членов группировки было захвачено значительное количество единиц легкого и тяжелого оружия.

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.