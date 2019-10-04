Кабул, , 17:55 — REGNUM 3 октября официальный представитель полиции провинции Газни (столица провинции — г. Газни) заявил, что на территории этого региона в результате операции, проведенной Национальными силами безопасности и обороны, было ликвидировано по меньшей мере 16 боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), еще шесть получили ранения различной степени тяжести.

По сообщению афганского новостного издания Bakhtar News Agency, Национальные силы безопасности и обороны Афганистана нанесли авиационные удары по позициям талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории уездов Андар и Аб-Банд провинции Газни.

Согласно вышеупомянутому заявлению, в результате операции Национальных сил безопасности и обороны были также уничтожены два мотоцикла, одно транспортное средство и большое количество оружия, принадлежащего талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.