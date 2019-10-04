Саратов, , 16:47 — REGNUM В Саратовской области кирпичная стена торговой базы обрушилась на троих рабочих, сообщает 4 октября RT со ссылкой на местные власти.

По предварительным данным, обрушение произошло в ходе строительных работ. Три человека госпитализированы с различными травмами.

В областном минздраве сообщили, что пострадавшие находятся в Балаковской городской клинической больнице.

Один из них в тяжёлом состоянии помещён в отделение реанимации, ещё двое пострадавших остаются в состоянии средней степени тяжести.

Причины и подробности происшествия выясняются.

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