Екатеринбург, , 16:48 — REGNUM Чкаловский районный суд Екатеринбурга завершил рассмотрение дела об убийстве пенсионерки 1935 года рождения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области.

На скамье подсудимых оказался гражданин 1975 года рождения — сын потерпевшей.

«Суд, рассмотрев представленные материалы, назначил мужчине принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа с интенсивным наблюдением», — сообщили в пресс-службе управления.

Напомним, что убийство пенсионерки произошло 15 июня 2019 года в квартире по месту жительства. Следствием установлено, что сын нанёс матери множественные удары хозяйственными инструментами, от чего женщина скончалась.

Было возбуждено уголовное дело. В ходе следствия была проведена психиатрическая экспертиза, которая установила, что фигурант уголовного дела страдает хроническим психическим расстройством, то есть является невменяемым.