Москва, , 17:04 — REGNUM Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Останкинский задержали 28-летнего москвича по подозрению в краже из супермаркета. Соответствующая информация размещена на официальном сайте ГУ МВД РФ по Москве.

С жалобой на регулярные кражи из магазина алкогольных напитков обратилась владелец торгового объекта. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 28-летнего жителя столицы. Было установлено, что молодой человек неоднократно похищал алкогольную продукцию из супермаркета. Спиртные напитки он прятал в рюкзак и, не расплатившись, выносил из магазина.

На данный момент возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ (Кража). Подозреваемому назначена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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