Ульяновск, , 07:56 — REGNUM В Ульяновской области прекращено уголовное дело в отношении руководителя общества «Барышский мясокомбинат», который подозревался в уклонении от уплаты 156 млн рублей налогов, с учётом пени и штрафов сумма превысила 206 млн рублей, сообщает следственное управление СКР по региону.

По данным следствия, с января 2015 года по декабрь 2016 года руководитель предприятия уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость, включив в декларацию завышенные суммы налоговых вычетов по фиктивным операциям с одной из частных компаний. Кроме того, следствие полагает, что таким же образом злоумышленник уклонился от уплаты налога на прибыль. В результате, по оценке правоохранительных органов, в бюджетную систему России не поступило более 156 млн рублей.

В управлении отмечают, что руководство мясокомбината полностью погасило налоговые долги, уплатив также штрафы и пени — общая сумма превысила 206 млн рублей.

Следователем СКР принято решение о прекращении уголовного дела (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов, совершённое в особо крупном размере»), так как причинённый бюджетной системе ущерб возмещён полностью и ранее к уголовной ответственности он не привлекался.

Отметим, что весной уголовное дело было возбуждено по факту сокрытия денежных средств общества «Агропромпарк», за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам и страховым взносам (ч. 1 ст. 199.2 УК РФ). В апреле 2019 года следственное управление сообщало о том, что речь идёт о сумме в 7,2 млн рублей.