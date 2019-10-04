Славянск-на-Кубани, Краснодарский край, , 16:10 — REGNUM Сотрудники полиции задержали семерых подозреваемых в вооруженном захвате завода «Кубанские деликатесы» в Краснодарском крае. Об этом сегодня, 4 октября, сообщают «Вести».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, нападение на завод «Кубанские деликатесы» было совершено сегодня около 8:00 утра по московскому времени. Завод этот расположен в городе Славянск-на-Кубани.

Группа мужчин, вооруженная ружьями, открыла огонь по воротам завода, ранила троих сотрудников предприятия и смогла прорваться внутрь.

С завода поступала противоречивая информация — сообщалось, что захватчики якобы взяли заложников, но полиция эту информацию опровергла. Захватчики, побыв некоторое время на заводе, скрылись с места преступления на четырех автомобилях, на которых ранее приехали.

Личности подозреваемых были довольно быстро установлены полицией, так как речь шла о споре двух хозяйствующих субъектов. Покинут пределы города рейдеры не успели и были задержаны.

Трое раненных при нападении на завод были госпитализированы. У них огнестрельные ранения.

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