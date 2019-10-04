Джакарта, , 16:04 — REGNUM Гражданин Франции Феликс Дорфин, задержанный в Индонезии за незаконный оборот наркотиков, будет переведен в тюрьму строгого режима после второй попытки побега, сообщает Le Figaro.

Известно, что сотрудники тюрьмы услышали подозрительные звуки, доносившиеся из камеры заключенного, где они обнаружили дыру, вырытую с помощью куска металла.

По словам начальника тюрьмы Три Саптоно Самбуджи, после первого побега в феврале Феликса Дорфина поместили в одиночную камеру. Власти уже планировали перевести заключенного в Нусакамбанган, колонию, построенную во времена голландской колонизации, где расположены несколько тюрем строгого режима. Но после новой попытки побега француз будет перевезен в место с еще более высоким уровнем безопасности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 35-летний Феликс Дорфин был приговорен к смертной казни после ареста в 2018 году в аэропорту Ломбока, туристического острова недалеко от Бали, с тремя килограммами наркотиков в чемодане с двойным дном. Его приговор был сокращен до 19 лет лишения свободы Верховным судом Ломбока.

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