Чебоксары, , 16:03 — REGNUM В Чебоксарах вынесен приговор 17-летней жительнице, которую обвинили в убийстве 20-летней девушки, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по Чувашии и региональной прокуратуре. Предварительно установлено, что причиной стала ревность.

Преступлений было совершено вечером 25 июня 2019 года в Чебоксарах во дворе одного из дворов по улице Гастелло. Следствием установлено, что фигурантка уголовного дела из личных неприязненных отношений к 20-летней сожительнице своего знакомого ударила её ножом в грудь. Полученное ранение оказалось смертельным. В ходе допросов выяснилось, что причиной стала ревность.

Подсудимая училась на первом курсе одного из местных колледжей. Причастность к инкриминированному деянию подтверждается её показаниями, а также показаниями свидетелей и заключениями судебных экспертиз. Калининским районным судом Чебоксар 17-летняя горожанка признана виновной в убийстве.

«С учётом несовершеннолетия виновной, признания вины, частичного возмещения вреда, причиненного преступлением, а также отсутствия обстоятельств, отягчающих наказание, назначил шесть лет лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии», — говорят в прокуратуре Чувашии.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Яльчикском районе Чувашии завершено расследование уголовного дела об убийстве 15-летней школьницы, тело которой нашли в пруду на окраине села Яльчики. В совершении преступления обвинили 18-летнего парня.

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Напомним, в 2016 году в Чувашии перед судом предстал 16-летний подросток, убивший своего младшего брата и признанный невменяемым. Их родители в момент преступления спали в другой комнате. Тело убитого обнаружил его отец, проснувшись утром.