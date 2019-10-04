Киев, , 16:09 — REGNUM В Киеве сотрудники правоохранительных органов изъяли из банковской ячейки врача-трансплантолога Олега Котенко $840 тыс., сообщил 4 октября телеканал «1+1».

По данным журналистов, врача подозревают во взяточничестве. Он якобы требовал у пациента $20 тыс. Во время обыска, в кабинете подозреваемого нашли $65 тыс., дома — ещё $13 тыс. и 7 тыс. евро. В банковской ячейке оказалось $840 тыс. В общей сложности правоохранители изъяли около $1 млн.

Суд поместил врача под домашний арест. Подозреваемый — единственный хирург на Украине, который проводит операции по трансплантации печени. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сотрудники СБУ задержали человека, подозреваемого в осквернении памятников жертвам Холокоста. Им оказался житель Киева, известный в творческих кругах Украины.

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