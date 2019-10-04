Екатеринбург, , 16:01 — REGNUM Погибшая в Екатеринбурге студентка Уральского государственного педуниверситета приехала на учёбу из Челябинска. Об этом пишут местные СМИ.

Информация также размещена в паблике «Типичный Челябинск». В комментариях граждане выражают свою скорбь в связи с произошедшим.

По некоторым данным, причиной гибели девушки стал суицид.

Как сообщало ИА REGNUM, тело девушки было найдено на детской площадке возле вуза. СКР начал проверку по факту произошедшего.

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