Екатеринбург, 4 октября 2019, 16:01 — REGNUM Погибшая в Екатеринбурге студентка Уральского государственного педуниверситета приехала на учёбу из Челябинска. Об этом пишут местные СМИ.
Информация также размещена в паблике «Типичный Челябинск». В комментариях граждане выражают свою скорбь в связи с произошедшим.
По некоторым данным, причиной гибели девушки стал суицид.
Как сообщало ИА REGNUM, тело девушки было найдено на детской площадке возле вуза. СКР начал проверку по факту произошедшего.
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