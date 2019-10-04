Уфа, , 16:03 — REGNUM Бывший участковый полиции в Уфе признан виновным в получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом 4 октября сообщает пресс-служба СУ СК РФ Башкирии.

Судом установлено, что летом 2018 года участковый, проверяя законность пребывания гражданина иностранного государства на территории РФ, обнаружил, что указанный иностранный гражданин с начала 2017 года в России находится незаконно, а значит, его необходимо привлечь к административной ответственности.

Полицейский пообещал нарушителю отдать его паспорт и не привлекать к ответственности в обмен на 50 тыс. рублей. Отмечается, что привлечение к ответственности за нарушение миграционного законодательства, влечет за собой наложение штрафа и выдворение за пределы страны.

На это предложение иностранец согласился, однако в тот же день, решил обратиться с заявлением на участкового в органы правопорядка.

По сообщению пресс-службы ведомства, после передачи первой части оговоренной суммы в 30 тыс. рублей, участковый был задержан сотрудниками оперативно-розыскной части собственной безопасности МВД Башкирии.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ и ч. 1 ст. 285 УК РФ.

Участковый был уволен со службы за совершение проступка, порочащего честь и достоинство стражей порядка.

Сообщается, что в ходе следствия и в суде бывший полицейский вину в совершенном преступлении не признал.

Суд назначил ему наказание в виде условного лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев с испытательным сроком на 3 года. Кроме этого, мужчине запрещено занимать должности в правоохранительных органах в течение 3 лет.