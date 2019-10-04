Екатеринбург, , 15:56 — REGNUM В Екатеринбурге организована доследственная проверка по факту высадки 14-летнего школьника из автобуса общественного городского транспорта. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области.

«Проведение проверки организовано на предмет возможного наличия оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей (ст.238 УК РФ)», — уточнили в пресс-службе управления.

Инцидент произошёл несколько дней назад в вечернее время суток. Школьника высадили из автобуса, следовавшего по маршруту № 32. По заявлению кондуктора, подросток не представил документ, дающий право на проезд по временному проездному билету. В итоге школьнику пришлось добираться домой пешком.