Екатеринбург, 4 октября 2019, 15:56 — REGNUM В Екатеринбурге организована доследственная проверка по факту высадки 14-летнего школьника из автобуса общественного городского транспорта. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области.
Инцидент произошёл несколько дней назад в вечернее время суток. Школьника высадили из автобуса, следовавшего по маршруту № 32. По заявлению кондуктора, подросток не представил документ, дающий право на проезд по временному проездному билету. В итоге школьнику пришлось добираться домой пешком.